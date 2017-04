Caminhão de São Paulo é encontrado abandonado em Serra Talhada

Um caminhão foi recuperado na manhã desta quinta-feira (20) por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O veículo com placas de Guarulhos, em São Paulo, foi localizado durante uma ação de policiamento na rodovia.

Os policiais realizavam uma ronda ostensiva próximo ao quilômetro 397 da rodovia, quando avistaram um caminhão abandonado às margens do distrito de Varzinha. Foram realizadas buscas no local, mas ninguém foi localizado. Após consulta, foi constatado que o veículo havia sido roubado no dia seis de abril deste ano.

A equipe conseguiu entrar em contato com o proprietário, para que ele pudesse reaver o caminhão e registrar a ocorrência na delegacia de Polícia Civil local.

Via Nayn Neto