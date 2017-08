Caminhão e caminhonete colidem na BR-232 em Serra Talhada

Uma caminhonete e um caminhão baú colidiram na BR-232 na manhã desta quarta-feira (16) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, uma caminhonete modelo D-20 veraneio se chocou frontalmente com um caminhão baú da empresa Camponesa, no km 440 da rodovia nas proximidades da entrada ao distrito Bernardo Vieira, por volta das 09h00.

Ainda de acordo com informações, o motorista da D-20 perdeu o controle da direção do carro após o pneu do veículo furar na BR.