Caminhão tomba e mata ciclista na PE-170 em Canhotinho, no Agreste de PE

Um caminhão carregado de cana-de-açúcar tombou e atingiu um ciclista de 58 anos nesta quarta-feira (14) em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, parte do veículo caiu por cima do agricultor.

APM informou que o motorista do caminhão perdeu o controle, tombou o veículo e atingiu o agricultor que estava no sentido oposto.

Segundo a polícia, o condutor do caminhão fugiu – até a publicação desta matéria ele não havia sido identificado. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. (G1)