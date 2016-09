Campanha para atualizar caderneta de vacinação começa na segunda-feira (19)

A partir desta segunda-feira (19), começa a Campanha Nacional para Atualização de Caderneta de Vacinação. A iniciativa, que vai até a sexta-feira (30), é voltada para a população menor de 5 anos, crianças de 9 e 10 anos, além de adolescentes de até 15 anos.

A ideia mobilizar pais e responsáveis para levar as crianças e os jovens que não foram vacinados ou estão com os esquemas incompletos para ser imunizados nos postos de saúde. O Dia D de mobilização será no sábado (24).

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Catarina de Melo, ressalta a mudança na estratégia. Anteriormente, as campanhas atingiam apenas os menores de 4 anos. Agora, segundo ela, as atividades também vão beneficiar as crianças maiores e adolescentes.

De acordo com a médica, esse é um público que tem mais resistência de ir aos postos de saúde, apesar de existirem vacinas que devem ser aplicadas nessa faixa etária. Por isso, é preciso chamar a atenção dos pais ou responsáveis que não são apenas as crianças pequenas que precisam ser imunizadas.

Ela esclarece que as recomendações dos esquemas vacinais são elaboradas a partir de estudos que demonstram como uma vacina pode proporcionar o máximo de eficácia e proteção contra as doenças imunopreveníveis. Assim, para cada produto é estabelecido o número de doses, a idade mínima e máxima para receber cada dose e os intervalos ideais entre as doses.

Melo afirma que se um esquema vacinal não for completado ou for realizado no tempo inadequado, a pessoa não ficará imune às doenças. Caso haja alguma dúvida, indicação é ir a um posto de saúde, sempre munido da caderneta de vacinação, para que um profissional analise se será necessária a aplicação de alguma dose.

A coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde lembra que a falta de vacinação pode aumentar a incidência de doenças ou até facilitar a reintrodução de enfermidades que estão fora de circulação do Brasil, como a poliomielite.

Recomendações

Para menores de 5 anos são recomendadas algumas vacinas. Entre elas, BCG, pentavalente, VIP e VOP (poliomielite), rotavírus humano, pneumocócica 10 valente, meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral, tetra viral e DTP (difteria, tétano e coqueluche). Para o público de 9 anos a 15 anos, há recomendação para imunização com tríplice viral, dT (difteria e tétano), e HPV.

Do G1