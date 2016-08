Candidata pela oposição em Calumbi sofre infarto e é lavada para Recife

A candidata à prefeitura de Calumbi Sandra da Farmácia (PT), sofreu um infarto esta manhã em sua cidade natal e foi levada às pressas para o Recife.

Ainda não há muitos detalhes sobre seu estado de saúde mas o clima de apreensão na cidade é grande.

Em julho, Sandra visitou o blog do parceiro Nill Júnior, confiante de que teria êxito em seu desejo de derrubar a hegemonia do grupo de Joelson, atual gestor do município.

Ela disse contar com sete partidos no seu bloco e quatro vereadores. “Calumbi está querendo mudança. A situação a situação é terrível. Essa gestão não faz nada”, disse em relação ao gestor.

Perguntada se com ela, Calumbi sairá das páginas com notícias ruins sobre a gestão, Sandra garantiu que com ela o servidor receberá em dia, além de priorizar saúde e Educação, além de fortalecer o comércio.

De Nill Júnior