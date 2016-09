Candidato a vereador é preso em PE suspeito de pedofilia, diz Polícia Civil

Um candidato a vereador de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi preso na manhã desta sexta-feira (9) suspeito de pedofilia, de acordo com a Polícia Civil. O homem, de 34 anos, foi levado para a delegacia. Ele praticou atos libidinosos contra dois garotos – um de seis e o outro de nove anos, segundo a delegada Débora Tenório.

Os advogados do suspeitos disseram que, por enquanto, não vão comentar o caso.

O suspeito trabalha como motorista de transporte escolar. A delegada disse que “as vítimas afirmam que quando o acusado ia buscá-las na escola, levava para o estacionamento de um supermercado e dentro do próprio veículo – destinado ao transporte escolar – abusava dessas crianças”.

Débora Tenório explicou que “até agora, está comprovado que houve a prática do atos libidinosos com as crianças”. Segundo ela, ao final das investigações será possível saber se houve um ato mais grave do que o ato libidinoso cometido contra as crianças.

A delegada que o homem foi preso após um mandado de prisão expedido pela juíza Pollyanna Barbosa Cotrim. “Há uma semana recebemos as mães das duas crianças, que o acusam de terem abusado dessas crianças no transporte escolar”, explicou.

Laudos psicológicos

Há laudos psicológicos que comprovam que as duas crianças relataram os abusos a uma psicólogo, conforme a delegada. “Ele foi preso e será submetido a um interrogatório para que apresente a sua versão dessa imputação. Nós temos um laudo que nos dá um norte do que aconteceu com essas crianças”, afirmou Tenório. Segundo ela, o suspeito será levado para a cadeia de Saloá, no Agreste. (G1)