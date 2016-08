Candidato da Frente Popular de Serra Talhada, debate com alunos do ITEPE

A assessoria do candidato da ‘Frente Popular de Serra Talhada’, Victor Oliveira (PR), informou que nesta quarta-feira, depois de cumprir agenda em diversos pontos da cidade no decorrer do dia, no começo da noite o candidato participou de um debate com alunos do ITEPE (Centro Tecnológico de Pernambuco).

O ‘encontro’ foi aberto pela diretora de ITEPE, a professora Mabel Nogueira, que apresentou para o candidato todas as áreas de atuação do Instituto.

Victor Oliveira, acompanhado do seu candidato a vice, Marquinhos Dantas, abriu sua participação fazendo uma apresentação sobre ele próprio e dizendo da importância que terão os técnicos formados em Serra Talhada na sua gestão, bem como dos esforços que serão direcionados para a implantação de empresas que gerem empregos para mão-de-obra existentes no mercado. “Muitas vezes as empresas não se instalam no município por falta de mão-de-obra qualificada, no nosso governo estaremos incentivando e apoiando todas as atividades nestes sentido, para atrair investimentos e empresas que gerem estes empregos“, disse ele.

Para uma plateia de cerca de 100 alunos, atenta e participativa, Victor respondeu perguntas dos alunos, sempre expondo os pontos do seu programa de governo. Na visão do candidato foi um encontro “extremamente proveitoso”

A diretora Mabel lembrou que o encontro foi uma iniciativa do candidato do PR, “e que aceitamos e aproveitamos e vamos abrir para os outros candidatos“, lembrou.

Durante a palestra Victor frisou que seu projeto de governo é “pé no chão, e tem um forte apelo na questão de parcerias, principalmente com instituições que promovem a capacitação dos jovens e trabalhadores”.

A assessoria de Victor informou que nesta quinta-feira (01), o candidato pela manhã, juntamente com a candidata a reeleição, vereadora Vera Gama, faz visitas no bairro da Cohab, a tarde, como de costume, também faz visitas a empresas e reserva um horário para gravação do Guia Eleitoral e a noite, informa, está reservado para participação da Novena na igreja matriz, na noite dedicada aos Profissionais Liberais.

A coligação “A Mudança Vai Continuar”, não enviou agenda do seu candidato, no entanto, na página do Facebook do candidato, informa que a noite está reservada para um porta a porta que o mesmo fará no bairro do Mutirão.

A coligação encabeçada pelo PCdoB, do candidato Otoni Cantarelli, não enviou sua agenda.

Do Caderno 1

Foto: Leidiane Rodrigues