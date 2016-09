Candidatos à Prefeitura de Serra Talhada são entrevistados na TV Jornal

Os candidatos à Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, serão entrevistados desta segunda-feira (19) até a quarta (21) na sede da TV Jornal no interior, em Caruaru, no Agreste. As entrevistas ao vivo serão exibidas no programa “TV Jornal Meio-Dia”, apresentado pelo jornalista Eliaquim Oliveira, a partir das 11h25.

A ordem das entrevistas, definida por sorteio na presença dos assessores dos candidatos, é a seguinte: Otoni Cantarelli (PCdoB), na segunda; Luciano Duque (PT – reeleição), na terça; e Victor Oliveira (PR), na quarta (21). A duração é de 10 minutos cada. No mesmo dia, o vídeo de cada prefeiturável será publicado no NE10 Interior.

A TV Jornal interior já fez entrevistas com os candidatos a prefeito de Caruaru e Garanhuns, no Agreste, também disponíveis no site.

Do NE10