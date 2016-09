Candidatos homens e agricultores são os mais frequentes em PE

Nas eleições 2016 em Pernambuco, os homens são maioria entre os candidatos. Com 69,01% do total de pleiteantes a postos nas prefeituras e câmaras municipais, o sexo masculino reúne 13.052 pessoas concorrendo a um cargo na administração pública nas cidades do estado. As mulheres, em contrapartida, representam 30,99% desse percentual, com 5.860 candidatas aos cargos da prefeitura e da câmara de vereadores. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No que se refere à profissão, a ocupação mais comum entre os candidatos do estado é a de agricultor, com 14,54% do total de candidatos. Os comerciantes vêm em seguida, representando 7,70% dos concorrentes aos cargos públicos. Candidatos dos 40 aos 44 anos são maioria em Pernambuco. Segundo as estatísticas do TSE, há 3.134 pleiteantes no estado dentro dessa faixa etária. Em seguida, com 2.984 candidatos, estão os candidatos dos 45 aos 49 anos.

Do total de candidatos do sexo masculino, 486 concorrem ao cargo de prefeito e outros 469 são candidatos a vice. Para o cargo de vereador, a disputa tem ainda mais concorrentes homens e soma 12.097 candidatos às vagas nas Câmaras Municipais. As estatísticas reúnem candidatos já aptos a serem votados e aqueles que ainda aguardam julgamento da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

No caso das mulheres, o número de candidatas vereadoras também é o mais expressivo, com 5.654 candidatas. Para a prefeitura, há apenas 90 pleiteantes. Para o cargo de vice, há 116 candidatas.

Em relação à escolaridade, 7.879 candidatos do estado têm o ensino médio completo, grau de escolaridade mais comum entre os concorrentes a uma vaga nas prefeituras ou nas câmaras. Em seguida, o número mais expressivo é de candidatos com o ensino superior completo, que reúne 3.484 pleiteantes em Pernambuco.

Ainda há, no estado, 2.840 candidatos com o ensino fundamental incompleto e outros 2.284 com o ensino fundamental completo. Pernambuco ainda reúne outros 658 candidatos que apenas leem e escrevem. Desse total, 472 são homens e outras 9 pessoas são candidatas à prefeitura das cidades do estado. (G1)