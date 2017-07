Carga de 25 toneladas de carne é roubada na BR-116 em Salgueiro

O motorista de um caminhão que transportava 25 toneladas de carne, foi assaltado na BR-116, há 10 km de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, na noite da última quinta-feira (21).

De acordo com a polícia, cerca de 15 pessoas que estavam em quatro carros , interceptaram o caminhão e o levaram para a Zona Rural. Os bandidos, descarregaram a carne e passaram para outros caminhões. A ação durou cerca de oito horas. O motorista do caminhão foi liberado por volta das 5 horas da manhã dessa sexta-feira (21), junto com a família.