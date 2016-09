Carga é roubada e motorista é feito refém por mais de 19 horas em Serra Talhada

Um caminhão que transportava uma carga com carnes bovinas foi roubado em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O veículo saiu de Araguaína, no Tocantins, com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Militar, o motorista parou num povoado na noite da última segunda-feira (12) para fazer uma refeição, quando foi abordado por três homens armados.

Ainda segundo a PM, os criminosos entraram no veículo junto com a vítima e seguiram até Custódia – onde foi deixado em um matagal junto com dois suspeitos. Após mais de 19 horas refém, o motorista foi liberado na tarde da última terça-feira (13) e informado que o caminhão seria deixado no distrito de Cruzeiro do Nordeste, em Sertânia, conforme informou a PM.

A polícia foi informada da localização do caminhão pela empresa que rastreava o veículo – que foi encontrado sem a carga. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Polícia Civil de Custódia. (G1)