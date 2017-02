Carnaval aumenta procura por hotéis e aquecer o comércio em Salgueiro

Faltando cerca de duas semanas para o carnaval, o setor de hotelaria e o comércio de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, já comemoram o aumento na procura pelos serviços. O carnaval da cidade é considerado um dos mais tradicionais da região e em 2017 terá cinco dias de festa para os foliões.

Em um hotel do município, dos 87 quartos disponíveis, 20% já estão reservados para o carnaval da cidade. O local oferece quartos para uma e até quatro pessoas. No hotel ainda há área de lazer com piscina e restaurante. As diárias variam de R$ 120 a R$ 380 e a expectativa é de que a partir de agora a procura por hospedagem fique ainda maior.

“A demanda para reservas que já está ocorrendo, tem um aumento de 30 a 40%. Então, nós já estamos aqui com uma estrutura toda pronta para receber o pessoal que está vindo curtir o carnaval aqui em Salgueiro”, disse o gerente Fernando Delfino.

A programação oficial do carnaval só será divulgada na sexta-feira (10). Mas segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Gildemberg Dias, a festa vai reunir artistas nacionais e regionais em vários pontos da cidade.

“O carnaval começa na sexta-feira, com o Bloco das Virgens, tem o desfile das virgens, o concurso. No sábado, a partir das 17h já tem atração aqui no palco do Polo Bomba. Além disso nós teremos os palcos nos polos Conceição das Crioulas, no domingo, de Umãs na terça-feira e também todos os dias de carnaval no Polo Alternativo no Memorial, com jazz, blues e rock, para agradar todos os gostos”, destacou.

E como em carnaval não pode faltar adereços ou fantasias, as lojas de variedades comemoram o aumento na procura. Em uma loja especializada em venda e aluguel de fantasias, a procura é grande e muitas já estão reservadas.

“No dia 1º de fevereiro já começou a procura por aluguéis de fantasias, de roupas e adereços carnavalescos porque também vendemos, como copos, adesivos, diademas, disse o gerente de loja Lando Gomes.

A Supervisora de caixa, Tallyta Soares, não quis correr o risco de deixar tudo para cima da hora e já garantiu a fantasia para o carnaval de 2017. “Estou me preparando e não vejo a hora de entrar no clima”, brincou Tallyta. (G1)