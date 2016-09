Imagem ilustrativa

Um acidente aconteceu na manhã deste sábado (3), a quatro quilômetros da entrada de Serrita, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia, o motorista que vinha de Cedro no sentido a Serrita, perdeu o controle do veículo e o carro capotou. Com o impacto, uma menina de quatro anos morreu no local.

De acordo com a polícia, seis pessoas estavam no veículo. Não foi divulgado o estado de saúde dos outros ocupantes do veículo. (G1)