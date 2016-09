Carro capota e deixa três mulheres feridas na BR-104, no Agreste de PE

Um carro capotou e deixou três pessoas feridas na tarde dessa terça-feira (13) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e capotou – a causa do acidente ainda é desconhecida. O capotamento aconteceu no km 47, na BR-104.

A PRF informou que uma adolescente de 14 anos, umas mulher de 26 e outra de 36 anos ficaram feridas. A assessoria da Polícia Rodoviária disse que elas tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. (G1)