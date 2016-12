Carro colide em motocicleta e idoso morre na BR-232, no Sertão de PE

Um idoso de 62 anos morreu em um acidente nesta quarta-feira (02) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro fez uma ultrapassagem irregular e colidiu de frente com a motocicleta, que era condizida pelo idoso. A colisão aconteceu na BR-232, no km 264.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A PRF informou que o motorista do carro, de 56 anos, e a mãe dele, de 80 anos, ficaram feridos. A mulher foi levada ao Hospital Regional de Arcoverde, também no Sertão.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O corpo do idoso foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.

Do G1