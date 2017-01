Carro-forte explodido por bandidos no Sertão levava mais de R$ 1 milhão, diz PM

O valor levado por bandidos durante um assalto a um carro-forte, nessa quinta-feira (19) em Terra Nova, no Sertão de Pernambuco, é superior a R$ 1 milhão, informou a Polícia Militar. O assalto ocorreu na BR-232, próximo ao povoado de Guarani, Zona Rural do município. Após a ação dos bandidos, o carro ficou completamente destruído. Até o momento nenhum dos suspeitos foi preso. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da PM, os bandidos usaram um veículo de passeio, com adesivo de uma empresa de TV por assinatura para realizar o assalto. Na mala foi encontrado uma placa de aço, com um tripé e com abertura apenas para o encaixe das armas. Os assaltantes dispararam tiros de fuzil 7.62 mm e 5.56 mm para forçar a parada do carro-forte.

Com os tiros os seguranças abandonaram o veículo e correram para a caatinga. Os assaltantes usaram dinamites para ter acesso aos três cofres do carro-forte. De acordo com o responsável pela empresa de transporte de valores o veículo levava a quantia de R$ 1.070.000,00.

Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O carro utilizado no assalto foi encontrado abandonado horas depois, com várias capsúlas deflagradas de fuzil 7.62 mm e 5.56. O Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para fazer a perícia na área.

A Polícia Militar precisou acompanhar o recolhimento de explosivos deixados no carro-forte. O material foi desarmado por policiais especializados e o material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde a ocorrência foi registrada e um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Assaltos

Em 25 de outubro do ano passado um grupo explodiu e assaltou um carro-forte de uma empresa de valores, também no povoado de Guarani, em Terra Nova. O valor em dinheiro levado pelos suspeitos não foi divulgado. (G1)