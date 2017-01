Carteira de habilitação muda a partir de maio

Desde o último dia 1 de janeiro a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mudou. Quem solicitou renovação, alteração de categoria ou está tirando o documento pela primeira vez já vai receber o documento com novas cores e desenhos. As CNHs atuais – que ainda estão dentro do prazo de validade – não precisam ser trocadas.

Mas a partir do próximo mês de maio a CNH vai mudar novamente. Nessa data ela passa a contar com um QR-Code. Um código gráfico que, ao ser lido por um aplicativo de smartphone, vai fornecer informações como Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) e a fotografia do condutor cadastrada diretamente no banco de dados do órgão de trânsito. O QR-Code vai permitir que as autoridades de trânsito possam verificar possíveis alterações de dados da CNH.

SEGURANÇA

As mudanças já implementadas, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), também visam dificultar a falsificação e dar mais segurança ao condutor já que a CNH está sendo cada vez mais utilizada como principal e, às vezes, o único documento de identificação pessoal, no lugar da carteira de identidade. Apesar dos “ajustes”, os mais desatentos nem vão perceber a diferença.

Na prática, sai a coloração azul esverdeada e entra a cor preta. O tamanho da CNH permanece o mesmo mas agora ela tem nova tecnologia de impressão. O Brasão da República, localizado no canto superior esquerdo, é impresso com uma tinta especial de segurança com elementos que só podem ser vistos com o uso de luz negra. Foi introduzida ainda uma película protetora com tinta invisível fluorescente, com reação vermelha quando submetida a raios ultravioleta.

A carteira de motorista também ganhou o desenho do Estado onde foi emitida no canto superior direito e novas informações. Passa a constar no documento o número de formulário do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

Também não houve alteração nos custos para tirar o documento. A primeira habilitação custa R$ 48,15. Já a mudança de categoria sai por R$ 117,69. Renovação do documento custa R$ 91,19 e a segunda via sai por R$ 88,63.

