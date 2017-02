Casos notificados de febre amarela no Brasil já ultrapassam a marca de mil, diz ministério

O mapa de avanço da febre amarela no Brasil se torna cada vez mais extenso. Até esta segunda-feira (6), foram confirmados 180 casos da doença no Brasil. Ao todo, já foram notificados este ano 1.006 casos suspeitos da doença, sendo que 751 estão em investigação e 75 foram descartados. Dos 157 óbitos notificados, 65 foram confirmados, 89 ainda são investigados e três foram descartados. Continuam com casos investigados e/ou confirmados da doença: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Tocantins. As informações são de nova atualização do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde destaca que, desde o início deste ano, tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela aos Estados que estão registrando casos suspeitos da doença, além de outros localizados na divisa com áreas que tenham notificado casos. No total, 9,3 milhões de doses extras foram enviadas para cinco Estados: Minas Gerais (4,5 milhões), Espírito Santo (2 milhões), São Paulo (1,2 milhão), Bahia (900 mil) e Rio de Janeiro (700 mil). O quantitativo é um adicional às doses de rotina do Calendário Nacional de Vacinação, enviadas mensalmente aos estados.

Do NE10