Celpe coloca em operação nova subestação no Sertão de Pernambuco

O sistema elétrico do sertão pernambucano recebe um importante reforço. A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) colocou em operação a Subestação São José do Belmonte, a 470 quilômetros do Recife. Com investimento superior a R$ 13 milhões, a nova unidade vai atender também aos moradores da cidade vizinha de Verdejante, beneficiando aproximadamente 50 mil habitantes da região.

O município de São José do Belmonte foi escolhido para sediar a nova subestação por sua localização geográfica, que permite à concessionária ampliar a oferta de energia no Sertão pernambucano a partir de pontos estratégicos. A unidade tem capacidade instalada de 12,5 MVA, ampliando a capacidade de atendimento de novas cargas e garantindo a qualidade da energia fornecida em toda a área.

Para permitir o suprimento da Subestação São José do Belmonte, a Celpe construiu uma linha de transmissão, de 69 kV, com 18,8 quilômetros de extensão, e instalou cinco circuitos de média tensão, de 13,8kV.

GRAFITAGEM – Seguindo o novo padrão da Celpe, o muro de proteção da Subestação São José do Belmonte também está sendo utilizado para orientar a população sobre o uso seguro da energia elétrica. Os murais trazem de forma lúdica orientações importantes como não soltar pipas nas proximidades da rede elétrica, evitar a instalação de antenas perto da rede de distribuição de energia e não fazer ligações clandestinas, entre outras. A linguagem é simples e envolve a aproximação com temáticas como comunidade, natureza e cidade.

SUBESTAÇÕES – No decorrer deste ano, a Celpe já inaugurou e realizou obras de reformas e ampliação em subestações espalhadas por todo o Estado. A unidade de São José do Belmonte é a terceira do Sertão. Em abril, as Subestações Serrita e Santa Cruz, a 530 e 680 quilômetros do Recife, respectivamente, foram entregues atendendo uma população de aproximadamente 80 mil habitantes. No Agreste, as cidades de Vertentes e Limoeiro também receberam obras em subestações. A primeira teve investimentos de R$ 8,5 milhões, beneficiando aproximadamente 70 mil habitantes e a segunda contou com melhorias orçadas em R$ 3,1 milhões, atendendo 250 mil habitantes de municípios circunvizinhos. Em julho, o Grande Recife também recebeu uma nova subestação. A mais moderna unidade da concessionária, com planta e tecnologia inéditas no país, foi instalada no bairro de Setúbal com aporte de R$ 13 milhões, beneficiando 55 mil habitantes do Recife e Jaboatão dos Guararapes.