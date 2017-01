Celpe é líder do ranking de reclamações em 2016 do Procon-PE

O Procon de Pernambuco (Procon-PE) divulgou a lista dos serviços que mais sofreram reclamações no órgão, ao longo de 2016. Do total de 28.971 queixas, registradas em todo o ano nas agências do estado, 944 foram sobre a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). Entre os principais motivos das reclamações contra a Celpe estão a cobrança abusiva ou indevida nas contas de energia. Ao todo, foram 67.655 pessoas atendidas.

Em segundo lugar, ficaram as empresas de telecomunicações Telemar – Oi Fixo, que recebeu 761 queixas, e a Oi Móvel, com 522 reclamações para a rede de celular. Ainda de acordo com o Procon, a grande procura para abertura de reclamações contra a empresa também se reflete nos mutirões realizados pelo órgão de defesa do consumidor. Em todas as ações realizadas pelo órgão, a grande procura era por negociações com a companhia energética.

Em quarta posição, está a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que recebeu 507 reclamações em 2016. Em seguida, vem a rede de lojas Eletroshopping, com 472. Ainda entre as 10 mais reclamadas na área de telecomunicações estão: Motorola; Samsung e TIM Nordeste. Segundo o Procon-PE, 80% das queixas realizadas no ano passado foram resolvidas, cerca de 23 mil casos.

Em nota, a Celpe afirmou que o índice do Procon tem como referência números absolutos, sem considerar a quantidade de clientes atendidos por cada empresa e a procedência das reclamações. Ainda segundo a empresa, das 944 reclamações, 604 foram consideradas improcedentes.

Confira abaixo o ranking com as 10 empresas mais reclamadas de 2016:

1º Celpe – 944

2º Telemar – OI Fixo – 761

3º Oi Móvel – 522

4º Compesa – 507

5º Eletro Shopping – 472

6º Cardif do Brasil Seguros – 443

7º Motorola – 442

8º Caixa Econômica Federal – 425

9º Samsung Eletrônica – 380

10º Tim Nordeste – 363

Do G1