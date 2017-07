Cerca de 40 empresas negociam compra de espaços no Shopping Serra Talhada

Com previsão de ser inaugurado no segundo semestre de 2018, o Shopping de Serra Talhada expôs novidades sobre a obra e o empreendimento na 18ª ExpoSerra. Na última quinta-feira (13) o representante da AMP, empresa que gerencia a comercialização de lojas no shopping, Jhonny Amabili, informou ao site Farol de Notícias que cerca de 10 empresas já garantiram espaços no centro de comercialização. Outras 38 estão em fase de negociação da compra.

Jhonny adiantou que diversas franquias estão tratando a aquisição de espaços no empreendimento. “O nosso trabalho é intermediar, ajudando eles a encontrar o caminho da franquia e ao franqueado. Têm lojas locais, mas também uma série de franquias que pretendem investir. Nós temos cerca de 40 empresas que querem expandir para essa região”, afirmou em entrevista à jornalista Manu Silva.

O representante da AMP também adiantou que três lojas âncoras serão instaladas no shopping, duas na primeira etapa e outra em seguida. Ainda há uma proposta de instalação de cinema pela empresa Multi Cine.

Do Blog Alvinho Patriota