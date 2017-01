Cerimônia de inauguração do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE acontecerá na próxima segunda-feira (30)

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE está pronto para ser entregue à comunidade. A cerimônia de inauguração será realizada na próxima segunda-feira (30), às 9h da manhã, no ginásio poliesportivo do campus. O momento contará com as presenças do Ministro da Educação, José Mendonça Filho, da reitora do IF Sertão-PE, Leopoldina Veras, do Diretor-Geral do campus, Givanilson Magalhães, além dos servidores, alunos e professores do Instituto.

Fruto da expansão da Rede Federal de Educação Técnica e Profissional, o campus Serra Talhada foi erguido às margens da rodovia PE 320, Zona Rural do município. A estrutura conta com bloco administrativo, 12 salas de aula, oito laboratórios, auditório, refeitório, anfiteatro e ginásio poliesportivo, todos respeitando os critérios de acessibilidade. A ideia é que o campus atenda aos alunos dos cursos técnicos que funcionaram até 2016 numa sede provisória, e que a partir de agora, sejam abertos também cursos de nível superior.

Para Givanilson Magalhães, a entrega da sede definitiva do campus representa um avanço não só para a cidade, mas para toda a região. “Nossa intenção é dar oportunidade aos jovens sertanejos de começarem, desde o Ensino Médio a desenvolver o conhecimento científico e tecnológico através do ensino, pesquisa , extensão e inovação,” destacou. Atualmente são oferecidos dois cursos regulares de Logística e Refrigeração e Climatização, na modalidade Técnico Subsequente. Para o Ensino à Distância (EaD) o campus dispõe dos cursos: Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Serviços Públicos. Já na modalidade de Ensino Médio Integrado, é oferecido o curso Técnico em Logística.

Em números exatos, o campus Serra Talhada, em 2017, com as vagas disponibilizadas no último processo seletivo, contará com 370 alunos em seus cursos regulares (subsequente e Ensino Médio Integrado), além dos estudantes de cursos EaD e de Formação Inicial e Continuada (FIC). Entre os servidores, o campus conta hoje com 30 docentes e 27 Técnicos Administrativos em Educação.