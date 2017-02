Chuva de vento derruba árvore no bairro Ipsep em Serra Talhada

Uma chuva inesperada e rápida, no final da tarde desta terça-feira (31), trouxe alegria e esperança para o povo de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Foi pouco mais de meia hora de água caindo sobre o solo, porém a alegria contagiou os moradores da cidade.

A chuva da tarde dessa terça-feira (31) veio com uma rajada forte de vento que causou transtorno aos moradores da Rua Dr. Ivan Souto, no bairro Ipsep, onde uma árvore caiu com a ventania, em frente a uma residência, felizmente ninguém ficou ferido.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC), a previsão de chuva para ontem (31) era parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca. Para hoje (1º) será parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca.

Via Nayn Neto