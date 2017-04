Chuvas fortes derrubam ponte no Sertão do Pajeú

As fortes chuvas ocorridas na madrugada da última quinta-feira (13) ocasionaram a queda de uma ponte no distrito de São Vicente, na zona rual de Itapetim, no Sertão de Pernambuco. Com a força da água, o açude estourou e interditou a única ponte que dava acesso a cidade. Aproximadamente três mil moradores ficaram ilhados.