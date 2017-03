Cícero Monteiro deixa o Serra Talhada para comandar o Flamengo-PI

O técnico Cícero Monteiro deixou o comando do Serra Talhada Futebol Clube na noite desta terça-feira (28). Segundo o assessor de imprensa do Lampião, Geovane Oliveira, Cícero recebeu uma proposta do Flamengo do Piauí.

Com Cícero Monteiro no comando do Serra Talhada foram oito jogos pelo Campeonato Pernambucano sendo, quatro vitórias, três empates e apenas 1 derrota, deixando o Serra Talhada na 3ª colocação do Hexagonal da Permanência com 12 pontos ganhos um aproveitamento de 57,1 %. A última partida que o técnico esteve no comando da equipe Cangaceira, foi no dia 22 do mês passado, quando o Serra Talhada recebeu o Atlético-PE no Pereirão e venceu pelo placar de 2×0.

Essa é a segunda vez que um técnico deixa o comando do Lampião para comandar outra equipe, o primeiro foi Sérgio China que deixou o Serra Talhada para comandar o Campinense, agora foi a vez de Cícero Monteiro trocar o Serra pelo Flamengo do Piauí.

Novo comandante

Ainda de acordo com informações, o novo técnico do Serra Talhada para comandar a equipe nessas três últimas rodadas do Campeonato Pernambucano, trata-se de Alexandre Lima que já comandou o Lampião em 2015 e 2016.