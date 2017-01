Cícero Monteiro volta ao comando do Serra Talhada para disputa do Hexagonal da Permanência

Foto: Geovane Oliveira

Após perder o técnico Sérgio China e o preparador físico Igor Tenório para o Campinense, a diretoria do Serra Talhada Futebol Clube anunciou na noite desta segunda-feira (23), o nome do novo comandante. Trata-se do experiente Cícero Monteiro, que já comandou a equipe Cangaceira no Brasileirão da Série D em 2015.

Cícero Monteiro será apresentado na manhã desta terça-feira (24) no estádio Pereirão, já que na próxima quarta-feira (25) o Lampião entra em campo para encarar o Afogados da Ingazeira pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2017.