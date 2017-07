Cidades do Sertão de Pernambuco apresentam redução no número de casos de arboviroses

Em Pernambuco, de acordo com o 4º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), 153 municípios encontram-se em situação de risco elevado para transmissão de arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, a zika e a chikungunya. Somente este ano, cerca de dez mil casos de dengue foram notificados. O número ainda é menor que o do ano passado e a redução foi de 90,8 %.

No Sertão do estado houve uma redução no número de casos. Em Petrolina, foram registrados 101 casos de dengue, 38 de chikungunya e 08 de zika no primeiro semestre deste ano. Em 2016, no mesmo período, só em relação ao vírus da dengue foram registrados mais de mil casos. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do município, a redução foi de mais de 1000 % em relação ao primeiro semestre do ano passado.

Em Araripina, apenas um caso de dengue e dois de chikungunya foram confirmados. Em 2016, só de chikungunya foram 545 casos confirmados. Não houve registros de contaminação pelo vírus da zika. Em Salgueiro, foram confirmados dois casos de dengue e dois de chikungunya. Também não houve registros para o vírus da zika, na cidade.

