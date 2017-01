Codevasf anuncia perfuração e instalação de 160 poços no semiárido pernambucano, Serra Talhada será beneficiada

Famílias que moram em áreas rurais do semiárido de Pernambuco iniciam o ano de 2017 com uma boa notícia. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) assegurou R$ 6,1 milhões para perfuração e instalação de 160 poços tubulares, sendo 150 em rochas cristalinas e dez em rochas sedimentares, os quais vão levar água para pelo menos 1,5 mil famílias que convivem com a estiagem prolongada.

Os contratos já estão assinados pelo superintendente da Codevasf em Pernambuco, Aurivalter Cordeiro, e as obras começam no início deste ano em municípios do sertão pernambucano. Parte dos recursos é oriunda do Orçamento Geral da União destinada à Codevasf por emendas parlamentares; outra parte é do programa do Governo Federal que visa à universalização do acesso a água em comunidades rurais difusas.

“Além da perfuração e instalação dos poços, são implantados bebedouros para dessedentação animal e reservatórios que funcionam como chafariz, que é onde os sertanejos que vivem no entorno do poço vão coletar a água”, explica o gerente regional substituto de revitalização de bacias da Codevasf em Petrolina, Maxwell Lima, engenheiro civil.

A água coletada pelas famílias possui múltiplos usos: além da sobrevivência dos rebanhos, é empregada na rotina de higiene doméstica, na manutenção de pequenos cultivos – como os de hortaliças e olerícolas – e, exceto nos casos em que é salobra, serve também para o consumo humano.

A perfuração e instalação de poços oferece alívio para a população que vive e produz em áreas onde a falta de água é agravada pela seca prolongada. Desde 2012, cerca de 20 mil poços foram perfurados e instalados pela Codevasf em 49 municípios do semiárido pernambucano, um investimento federal de mais de R$ 34 milhões.

Confira a lista das cidades contempladas abaixo:

Afogados da Ingazeira,

Afrânio,

Águas Belas,

Alagoinha,

Araripina,

Arcoverde,

Belém do São Francisco,

Betânia,

Bodocó,

Bom Conselho,

Brejinho,

Buíque,

Cabrobó,

Caetés,

Calumbi,

Carnaíba,

Carnaubeira da Penha,

Cedro,

Custódia,

Dormentes,

Exu,

Flores,

Floresta,

Granito,

Iati,

Ibimirim,

Iguaracy,

Inajá,

Ingazeira,

Ipubi,

Itacuruba,

Itaíba,

Itapetim,

Jatobá,

Lagoa Grande,

Manari,

Mirandiba,

Moreilândia,

Orocó,

Ouricuri,

Paranatama,

Parnamirim,

Pedra,

Pesqueira,

Petrolândia,

Petrolina,

Quixaba,

Salgueiro,

Saloá,

Santa Cruz da Venerada,

Santa Cruz da Baixa Verde,

Santa Filomena,

Santa Maria da Boa Vista,

Santa Terezinha,

São José do Belmonte,

São José do Egito,

Serra Talhada,

Serrita,

Sertânia,

Solidão,

Tabira,

Tacaratu,

Terra Nova,

Trindade,

Triunfo,

Tupanatinga,

Tuparetama,

Venturosa,

Verdejante.