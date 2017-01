Colégio da UFRPE oferece 312 vagas para cursos técnicos e Ensino Médio

As inscrições para o processo seletivo 2017.1 do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), começam na quarta-feira (4). São 312 vagas para cursos técnicos e Ensino Médio. As inscrições seguem até o dia 18 de janeiro.

O edital ainda não está disponível no site do Codai. Porém, o calendário do processo seletivo já pode ser conferido no site da UFRPE. A lista com classificados será divulgada no dia 24 de janeiro no site do colégio. (G1)