Colisão entre carro e caminhão deixa pelo menos um morto na BR-232 entre Serra Talhada e Custódia

Uma colisão envolvendo um veículo corola e um caminhão de carga, foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (20) na BR-232 entre Serra Talhada e Custódia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h00 na divisa entre as duas cidades. Pelo menos uma vítima, que dirigia o carro de passeio, veio a óbito no local do acidente.

Os policiais ainda não sabem precisar se a morte ocorreu por causa da colisão ou das chamas que carbonizaram o carro.