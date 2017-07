Colisão entre carro e moto deixa um morto e outro ferido na BR-232 em Serra Talhada

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, no final da tarde desta segunda-feira (24) na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, dois homens seguiam numa moto Bros sentido à São José do Belmonte, quando na altura da entrada do Distrito de Bernado Vieira houve a colisão com um carro Vectra. Ainda de acordo com informações, um dos ocupantes da moto veio a óbito ainda no local do acidente e a outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospam (Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães), mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Até o fechamento desta matéria não se sabe o atual estado de saúde da vítima.

