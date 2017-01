Colisão entre carros-pipa deixa dois mortos e feridos, no Agreste de PE

Dois caminhões-pipa colidiram na tarde dessa quinta-feira (19) em Jataúba, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas morreram e outros duas ficaram feridos. O acidente foi registrado na PE-160.

A Polícia Civil informou que as primeiras informações dão conta de que os veículos colidiram de frente. Um dos feridos foi levado a uma unidade hospitalar em Jataúba e outro para um hospital em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, conforme a polícia.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.