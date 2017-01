Colisão entre motos na BR-232 deixa dois mortos em Serra Talhada

Uma colisão entre duas motos deixou duas pessoas mortas neste final de semana em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 19h30 do último sábado (14), na BR-232, entre os quilômetros 415 e 414, nas proximidades do Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil informou que as vítimas são: Carlos Alberto da Silva Paixão, 23 anos, morador do bairro Mutirão, que morreu no local do acidente; e Isael Custódio de Lima, morador do bairro Vila Bela.

Isael Lima ainda foi socorrido com vida para o Hospam, mas também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Fotos: Ranielly Batista