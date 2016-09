Com ações educativas, Semana Nacional de Trânsito começa nesta segunda-feira (19)

Com o tema “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”, ocorre nesta segunda-feira (19) a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito (SNT). O evento será das 9h às 12h, no auditório do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), na Estrada do Barbalho, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Na ação, Charles Ribeiro, presidente do órgão, vai apresentar o minicarro a ser usado no projeto Condutores do Amanhã, numa parceria firmada junto com a Prefeitura de Paulista, a Federação Pernambucana de Automobilismo e a empresa Techpack. Neste projeto, a ser lançado na sexta-feira (23), crianças poderão ter contato com situações reais vividas nas ruas, o que é uma oportunidade para que elas vivenciem, na prática, as normas corretas do trânsito.

Além da apresentação, haverá uma palestra com Eduardo Biavati, consultor internacional em Educação de Trânsito. Ele também foi o criador do “Selo Trânsito Seguro” e será o responsável pela abertura solene da Semana Nacional de Trânsito.

Ainda na segunda-feira (19), terão início as atividades educativas nos postos da rede Total Combustíveis, inicialmente no MultiPosto, das 14 às 16h, na Avenida Recife. A iniciativa terá a participação da Turma do Fom Fom, com distribuição de materiais educativos e sacolas para lixo e se estende até o próximo domingo, dia 25, das 9h às 12h pela manhã e das 14h às 17h, durante a tarde. Também na segunda-feira (19), no 1º Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, ocorre mais uma solenidade de abertura, às 14h, com presenças de Charles Ribeiro e Luciana Carvalho, Coordenadora de Educação no Trânsito.

Já em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, acontece a 16ª Feira de Educação para o Trânsito, nos dias 20 e 21, das 10h às 16h. No evento, estarão disponíveis a minicidade móvel e 40 expositores, que contam com simuladores de pilotagem e condução de veículos, circuitos de bicicleta, jogos, apresentações culturais e exposição de produtos e serviços na área de trânsito.

Na próxima sexta-feira (23), uma palestra de educação de trânsito será oferecida no auditório SEST/SENAT. Temas que envolvem a prevenção de acidentes serão abordados, das 14h às 16h.

Por último, a Semana Nacional de Trânsito contará com o Clubinho Honda no sábado (24) e domingo (25). A atividade será das 10h às 16h no Parque da Jaqueira e terá uma minicidade com simulações do cotidiano das cidades brasileiras. A intenção é fomentar nas crianças de 6 a 10 anos uma reflexão sobre os atores do trânsito: pedestres, ciclistas, condutores.

Vale lembar também que na manhã deste domingo (18), foi promovido um passeio ciclístico na Arena Pernambuco, organizado pelo Detran-PE em parceria com o BPTran.

