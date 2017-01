Com aumento do PIB, Serra Talhada aparece em 8º lugar no ranking estadual, na participação no Estado

De acordo com os dados do Condepe/Fidem, o único município do Pajeú na lista é Serra Talhada. A cidade está em 8º lugar no ranking estadual, com ligeiro aumento do PIB de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,2 bilhão. Na participação no Estado, se manteve estável, com 0,8%. A cidade se destaca no setor de Serviços (86,6%). Como principais atividades, administração pública, comércio, atividades imobiliárias, atividades profissionais e construção civil.

Ranking geral: No ranking geral, Recife está na primeira colocação, com PIB de R$ 50,7 bilhões e participação de 32,7%, seguida de Jaboatão dos Guararapes (8,5%) e Cabo de Santo Agostinho (5,5%). Fora da Região Metropolitana do Recife (RMR), além de Caruaru, os municípios com maiores índices de participação no PIB estadual são: Petrolina (3,4%) e Vitória de Santo Antão (1,9%).

A informação foi divulgada nessa terça-feira (03) pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas estadual (Condepe/Fidem).

De Júnior Campos