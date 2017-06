Com erro de árbitro de vídeo, Salgueiro é prejudicado e perde título pernambucano para o Sport

A edição do Pernambucano 2017 chegou ao fim nessa quarta-feira (28). O Sport sagrou se campeão pela quadragésima primeira vez ao vencer o Salgueiro por 1 a 0, com gol marcado por Everton Felipe. Com tudo, pouco antes do gol rubro negro, o Carcará chegou a abrir o placar com William Lira. Porém, o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o gol, alegando saída de bola após cobrança de escanteio. Na imagem mostrada pela câmera que transmitia o jogo, a bola não saiu totalmente. O árbitro de vídeo acabou anulando o gol dos sertanejos.

As duas equipes voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Sport joga no domingo diante do Atlético PR, na Ilha do Retiro, às 16h, pela Série A. Já pela Série C, o Salgueiro vai receber o CSA também no domingo mo Cornélio de Barros, ás 16h.

Os 45 minutos iniciais foram marcados por muito equilíbrio. Nenhum dos times conseguiu manter superioridade e com poucas jogadas ofensivas, os times buscaram tentar se impor na parte física, mais do que bola. O gramado não facilitou as jogadas das equipes, que praticamente foram escassas na etapa inicial.

A chance mais clara do Salgueiro veio em lance de bola parada. Aos sete, Rodolfo Potiguar cobrou falta de longe, com força, e a bola passou perto da trave de Magrão. O Carcará diminuiu a intensidade, o que fez com o Sport produzisse mais no ataque, o que não foi o suficiente para tirar o zero do placar. A melhor chance surgiu quando a zaga sertaneja falhou e a bola sobrou para André. O atacante rubro negro chutou e Mondragon defendeu.

Mesmo pressionando, mostrando intensidade, o ímpeto do Salgueiro não durou. O Sport cresceu, mas não mostrou superioridade. Teve no mínimo três chances de abrir o placar, mas não aproveitou.

Se na primeira etapa os times poucos criaram, nos primeiros minutos da etapa complementar, a criação de jogadas ofensivas não existiu por parte de nenhuma das equipes. Fraco tecnicamente, as equipes não acertaram passes e desperdiçavam as oportunidades de chegar com perigo às áreas adversárias.

Tentando dar mais mobilidade a partida, os treinadores resolveram mexer na metade da etapa final. Pelo lado do Salgueiro, Evandro Guimarães sacou o atacante Jean Carlos para a entrada do meia Dadá. Do lado rubro negro, Vanderlei Luxemburgo tirou o colombiano Lenis para por o atacante Leandro Pereira.

Aos 24, veio a polêmica da partida. O Salgueiro chegou a balançar as redes, com Álvaro, mas o assistente alegou que a bola havia saída na cobrança de escanteio. O árbitro Wilton Sampaio acionou o árbitro de vídeo, mas uma câmera na linha lateral do gol mostrou que a bola não saiu. Apesar disso, a decisão original foi mantida e gol não foi validado.

Passado o lance, Everton Felipe, aos 36 minutos, aproveitou a ligação direta de Magrão, que foi desviada por Diego Sousa. André ajeitou para o camisa 97, que recebeu na meia-lua e bateu no ângulo. Indefensável para Mondragon. Passado o lance, Everton Felipe, aos 36 minutos, aproveitou a ligação direta de Magrão, que foi desviada por Diego Sousa. André ajeitou para o camisa 97, que recebeu na meia-lua e bateu no ângulo. Indefensável para Mondragon.

Atrás do placar, o Salgueiro ainda lutou para tentar buscar o empate, mas o pouco que fez ajudou. Abatido, o Carcará não teve forças para reverter o revés e saiu derrotado dentro de campo.

FICHA DO JOGO:

SALGUEIRO: Mondragon; Marcos Tamandaré, Ranieri, Luiz Eduardo e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Toty e Álvaro; Jean Carlos (Dadá) e William Lira

Técnico: Evandro Guimarães

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Raul Prata (Evandro); Rodrigo (Thallyson), Rithely, Everton Felipe e Diego Souza; Lenis (Leandro Pereira) e André

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Cornélio de Barros, em Salgueiro-PE

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Emerson A. de Carvalho (FIFA-SP) e Marcelo Van Gasse (FIFA-SP)

Árbitro de vídeo: Péricles Bassols

Gol: Everton Felipe (31’ do 2T) (SPO)

Cartões amarelos: Jean Carlos, Rodolfo Potiguar e Daniel (SAL); Durval, Lenis, Fábio e André (SPO)

Público e Renda: Não divulgado