Com gramado do Pereirão em obras, Serra Talhada faz treinos em cidades vizinhas

Elenco do Serra Talhada realiza trabalho com bola na cidade de Triunfo (Foto: Geovane Oliveira)

O Serra Talhada vive um momento diferente na pré-temporada, em relação aos anos anteriores. Além de ter começado a preparação para o Campeonato Pernambucano muito depois que as outras equipes, o time também está tendo que superar outra dificuldade: realizar treinamentos em outras cidades.

Devido as obras que estão sendo feitas no gramado do estádio Pereirão, com a troca da grama em grande parte do campo, o Cangaceiro tem feito os treinos em Triunfo e São José do Belmonte. Outra alternativa do clube sertanejo também é um campo society, que fica ao lado do estádio e é utilizado para trabalhos físicos, comandados pelo preparador físico Igor Tenório.

Até o início do Estadual, a equipe do técnico Sérgio China seguirá treinando longe da terra de Lampião. Informações dão conta de que o Pereirão só será utilizado a partir do Campeonato Pernambucano, para preservação do gramado.

Do Globo Esporte