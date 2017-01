Com mais um erro de arbitragem, Serra Talhada é derrotado pelo Central no Pereirão

Na noite dessa quarta-feira (18), Serra Talhada e Central se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Pernambuco 2017 no estádio Nildo Pereira de Menezes, o “Pereirão”.

O Lampião precisando da vitória não conseguiu segurar a Patativa do Agreste, que abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com Kleitinho. Com a vitória, o alvinegro continua na vice-liderança geral com 10 pontos, enquanto o Cangaceiro fica na oitava colocação, com 2 pontos.

A partida foi marcada por mais um erro de arbitragem, onde o árbitro Nielson Nogueira Dias marcou um pênalti para o Serra Talhada e depois voltou atrás, marcando a fata fora da área, após ser orientado pelo assistente número 1, Francisco Chaves.

Confira abaixo no vídeo os melhores momentos da partida.