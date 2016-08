Com Sebastião Oliveira, Victor Oliveira ‘faz a festa na Baixa Renda, em Serra Talhada

O candidato da Frente Popular de Serra Talhada, Victor Oliveira (PR), acompanhado do deputado federal e secretário de Transportes, Sebastião Oliveira e do ex-prefeito Carlos Evandro, fizeram um porta a porta no bairro Baixa Renda, na noite desta sexta-feira (26)

Uma multidão acompanhou o candidato, que mais uma vez mostrou intimidade com o bairro. Segundo Victor fruto do programa que fez no rádio onde visitou todos os bairros da cidade.

Sebastião discursando fez críticas e mandou recados para o prefeito Luciano Duque (PT). Ele disse que vai ajudar ao candidato do seu partido (PR) a construir a “ligação da Vila Bela com o Alto do Bom Jesus. O prefeito preferiu construir o arco do Shopping Center do irmão, mas Victor vai preferir construir o Arco Viário lá… o bairro precisa, está isolado“, disse numa crítica direta ao asfalto do trecho do Anel Viário feito em frente ao futuro Shopping da cidade, um empreendimento da família de Duque.

Victor Oliveira também fez uso da palavra, e usando o que já é sua marca, iniciou dando um “Viva para Serra Talhada” e foi econômico nas palavras, preferiu, como já fez em outras caminhadas “ir para os braços do povo“, Victor alega que gosta de está no meio da multidão,“gosto de sentir as pessoas, apertar mãos olhar nos olhos… esse contato me contagia, me sinto mais perto da população“, declarou.

Segundo a assessoria do candidato, neste sábado, pela manhã o republicano fará visitas aos feirantes e no final da tarde estará indo para zona rural, mais precisamente para o distrito de Bernardo Vieira.

Do Caderno 1

Foto: Leidiane Rodrigues