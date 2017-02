Comandante da PM e chefe da Polícia Civil deixam o cargo em Pernambuco

Às vésperas do carnaval, o comandante da Polícia Militar, coronel Carlos D’Alburque, e o chefe da Polícia Civil, delegado Antônio Barros, foram retirados das chefias nesta sexta-feira (17). O delegado Joselito Kehrle do Amaral, diretor Integrado Metropolitano, assume a Polícia Civil, enquanto a PM vai ser chefiada pelo coronel Vanildo Neves de Albuquerque Maranhão Neto , da Diretoria Integrada Especializada.

A cerimônia de transmissão de cargo acontece na segunda-feira (20). O atual comandante do Estado-Maior da PMPE, coronel André Cavalcanti, assume o subcomando da corporação e troca de posição com o coronel Adalberto Freitas, que passa a chefiar o Estado-Maior da Polícia Militar. Na Polícia Civil, o chefe-adjunto será o delegado Charles Gutiergues.

O governo registrou, nos primeiros 31 dias do ano, 196 assaltos a ônibus no Grande Recife, média de seis por dia. O número diverge do computado pelo Sindicato dos Rodoviários, 526 crimes nos primeiros 45 dias do ano, o que significa uma média de 11 a cada 24 horas.