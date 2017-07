Começa hoje (13) a 18ª ExpoSerra; a atração principal será os negócios

Nesta quinta-feira (13), às 18 horas começa oficialmente a 18ª ExpoSerra, um evento considerado um dos maiores do setor no interior de Pernambuco, que apesar da crise que assola o país, abre suas portas numa prova do dinamismo e empreendedorismo da CDL de Serra Talhada e todos os parceiros envolvidos. Segundo a CDL, a Feira acontece com mais de 250 estandes montados.

Empresários de Serra Talhada e de toda Região apostam no evento para mostrar e alavancar seus produtos.

Nas 17 edições anteriores, foi dispensado uma atenção excessiva para realização de shows durante a ExppoSerra, este ano, quando chega a sua maioridade, os realizadores de evento levam o evento para sua principal finalidade, e apostam nos negócios como a principal atração da Feira.

Já no seu lançamento a CDL deu seu recado quando anunciou o tema da Feira: “AQUI SE FAZ NEGÓCIOS”, a iniciativa recebeu apoio dos empresários e de parceiros importantes, como o SEBRAE.

“Daremos ênfase também ao entretenimento, tanto que reservamos um espaço especial para gastronomia e atrações culturais todos os dias e no encerramento, atrações como Fulô do mandacaru, por exemplo, irão fazer a festa de expositores e visitantes. Queremos um evento onde se faça bons negócios e que também tenham momentos de lazer”, disse Reginaldo Souza, presidente da CDL.

Diversas palestras estão agendadas durante a realização da ExpoSerra. Um auditório com mais de trezentos lugares foi montado pelo SEBRAE, e nele, palestras de relevância acontecerão, como a do Arquiteto Raul Lins, que vai falar sobre Construção com uso do Gesso, palestras sobre casos de sucesso, com empresários como o Sr. João Duque de Sousa e Carlos Aurélio (Carlinhos da Tupan) e também lançamento de livros, seminário de tecnologia com a participação de Jaques Barcia, do Porto Digital e de empreendedorismo com Jessier Quirino.

