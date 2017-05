Começa nesta segunda (1º) a Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa no Sertão de PE

De acordo com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), o objetivo é imunizar, pelo menos, 90% do rebanho existente. A sede da Adagro em Petrolina atende, além dos produtores no município, também os de Dormentes, Afrânio, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó. Nesta região existem cerca de 1.460 produtores. Em Pernambuco este número é mais de 99 mil.