Comerciante de Serra Talhada é vítima do golpe da moeda

Comerciantes de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, estão sendo vítimas de uma nova modalidade de golpe em nossa região, o famoso “golpe da moeda”. Homens não identificados, usando nome de outros comerciantes conhecidos da cidade, estão ligando para alguns estabelecimentos comerciais e dizendo que estão com muitas moedas em caixa, perguntando se o estabelecimento não desejaria trocar as moedas por cédulas. Como o bandido usa o nome de um comerciante conhecido, de pronto o comerciante aceita a proposta e manda um emissário realizar a troca do numerário.

O “golpe da moeda”, foi utilizado nessa quarta-feira (10), em nossa cidade. Uma vítima procurou o o blog parceiro do Nayn Neto e falou que caiu no famigerado “golpe da moeda” e perdeu R$ 3.000,00. O golpe acontece principalmente em supermercados, mercadinhos e outros estabelecimentos que precisam de muitas moedas para facilitar o troco. Segundo a vítima, o bandido manteve contato com seu estabelecimento, um supermercado famoso da Capital do Xaxado, e usou o nome de um outro comerciante, dono de posto de um combustível local, afirmando que estava com muita moeda no caixa e, caso se interessasse, poderiam fazer a troca das moedas por cédulas, para isso, bastava enviar um motoboy para levar a grana e pediu o número do telefone do motoboy para manter contato com o mesmo, caso necessitasse. Foi enviado o funcionário e no caminho o bandido ligou para o mesmo e pediu que realizasse um depósito de R$ 3.000,00 em uma conta bancária e posteriormente fosse pegar o valor em moedas no posto de combustível (local previamente acertado), assim o funcionário procedeu, realizou o depósito, e para surpresa dele, o dono do posto de combustível não sabia de nada, o proprietário do supermercado havia acabado de cair no “golpe da moeda”.

O comerciante prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que ficará a cargo das investigações.

Fica a dica e o exemplo da experiência negativa vivida pelo dono do supermercado. Que isso sirva de alerta para os demais comerciante de Serra Talhada e região, caso apareça esse tipo de proposta, coisa corriqueira no comércio local, o melhor é retornar a ligação para o comerciante e perguntar se realmente existem essas moedas para serem trocadas, e se tiver que ele as transporte até o seu estabelecimento comercial e a troca seja feita pessoalmente, “in loco”, sem interferência de terceiros.

