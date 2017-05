Comerciante é assassinado dentro do próprio bar, no Sertão de PE

O dono de um bar, de 33 anos, foi assassinado na noite desse domingo (30) dentro do próprio estabelecimento comercial. O crime aconteceu em Trindade, no Sertão pernambucano.

De acordo com a Polícia Militar, o homem atendia os clientes, quando duas pessoas chegaram em uma motocicleta de cor preta. O passageiro da moto desceu e entrou no bar atirando contra o comerciante, que morreu no local.