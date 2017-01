Comitiva da Azul visita aeroporto Santa Magalhães em Serra Talhada

Prefeitos do Pajeú recepcionam secretários, de Turismo e Transportes e os representantes da Companhia Aérea Azul.

Nesta terça-feira (03), representantes da companhia aérea Azul fizeram uma inspeção na nova pista de pouso e decolagem do Aeroporto Santa Magalhães em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A visita técnica serviu para verificar as condições para a implantação de voo comercial regular para o município, que é um dos principais polos de desenvolvimento de Pernambuco.

Na ocasião, os secretários estaduais de Transportes e de Turismo, Sebastião Oliveira e Felipe Carreras, respectivamente, apresentaram, juntamente com os representantes da companhia aérea Azul o projeto do novo aeroporto, que receberá investimentos de R$ 35 milhões. Os recursos serão utilizados na construção de terminal de passageiros, de pátio de estacionamento de aeronaves, de serviço de proteção de incêndio, além de aquisição de equipamentos de inspeção de embarque, dentre outros.

A nova pista, que custou R$ 7,0 milhões aos cofres do Estado, possibilita que o aeroporto comporte aviões com capacidade para transportar 70 passageiros e suportar 33 toneladas. Anteriormente, apenas aviões de pequeno porte, com peso de até 10 toneladas, podiam utilizar o equipamento.

De acordo com o Sebastião Oliveira, o equipamento será de fundamental importância para o desenvolvimento da economia da região, já que atenderá todo o Sertão do Pajeú. “Essa obra vai integrar Serra Talhada ao Recife, ao Brasil e ao mundo. Com esses investimentos dos Governos Federal e Estadual vamos consolidar os polos médico, comercial, universitário e turístico da região”, explicou o secretário. Que aguarda o prefeito do município resolver o problema do lixão que é o único entrave no momento, entretanto o secretário veio disposto a somar esforços juntamente com o governo estadual e ajudar ao prefeito Luciano Duque a solucionar o problema.

Segundo o secretário de transportes, ainda esse ano Serra Talhada e toda região contarão com voos comerciais da Azul, integrando o Sertão do Pajeú com o Brasil.

Fotos: Ranielly Batista – Jornal Desafio Online