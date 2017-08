Comoção durante enterro do refém morto durante investida ao carro-forte em Santa Cruz da Baixa Verde

A cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, em estado de comoção, enterrou no cemitério local, na manhã deste domingo (20), uma das vítimas da tentativa de assalto ao carro-forte da empresa Preserve, ocorrido na última sexta-feira (18), na PE 365, entre o distrito de Jatiúca e a cidade de Santa Cruz da Baixa Verde. Luiz Carlos Filho, fazia parte da Associação de Bacamarteiros do Pajeú, entidade em que seu pai, era ex-presidente.

Vítima: Luiz Carlos Filho

Luiz Carlos Filho foi morto quando estava trabalhando e seguia pela PE-365, conduzindo um caminhão, carregado de lenha. No momento da investida dos bandidos, o caminhão de Luiz Carlos se encontrava quebrado na via, momento em que os assaltantes aproveitaram para interceptar o carro-forte da Preserve e levaram Luiz Carlos como refém. Durante a fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia, tendo o bacamarteiro sido alvejado e morreu no local.

De Nayn Neto