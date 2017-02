Compesa anuncia perfuração de poços para enfrentar seca no Agreste de PE

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou nesta segunda-feira (6) que a obra para perfuração de 16 poços profundos no município de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, está em processo de licitação. Segundo a estatal, essa é uma das alternativas para o enfrentamento da seca.

A obra é uma continuidade da construção do Sistema Adutor de Tupanatinga, formado por 20 poços, sendo quatro já perfurados, com capacidade de operar uma vazão de 200 litros água por segundo. De acordo com a companhia, o volume é suficiente para atender a população de sete municípios situados no Agreste: Venturosa, Pedra, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas e Iati.

O Ministério da Integração Nacional irá destinar R$ 54 milhões para a perfuração dos poços, com média 300 metros de profundidade. A água será extraída do Aquífero Tacaratu, em Ibimirim, que pertence à Bacia Sedimentar do Jatobá.

A construção da estrada de acesso, estações de bombeamento e uma adutora de cerca de 80 quilômetros de extensão, que vai interligar o Sistema Adutor dos Poços de Tupanatinga à Adutora do Agreste, estão contemplados no projeto. A previsão é que as obras comecem no mês de abril e a operação num prazo de 10 meses. (G1)