Compesa anuncia realização de concurso público

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) lançará o edital de um concurso público no mês de agosto deste ano. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa.

A organizadora do certame será a Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme veiculado no Diário Oficial do Estado do dia 26 de maio de 2017.

Até o momento, somente a banca foi anunciada e ainda não há informações sobre os cargos oferecidos, salários e etapas da seleção. Entretanto, já se sabe que o certame contará com oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Compesa, mais informações sobre o concurso serão divulgadas em coletiva de imprensa com data ainda a ser definida.

Último concurso

O último concurso realizado pela Compesa também foi realizado pela FGV e contou com 65 vagas, distribuídas entre os cargos de técnico (41) e nível superior (24), com salários entre R$ 1.844,51 e R$ 7.480,00. Desse total, ainda foram reservadas 10 vagas aos portadores de necessidades especiais.

O certame contou com oportunidades para os cargos de analista de saneamento (áreas de engenharias ambiental, florestal, de produção, mecânica e de telecomunicações, geologia ou química) e analista de gestão (áreas de administrador de banco de dados, advogado, biólogo, contador, economista e médico do trabalho). Já para nível médio/técnico houve oportunidades para Assistente de Saneamento e Gestão nas especialidades de tecnologia da informação e técnicos em segurança do trabalho, eletrônica, eletrotécnica, química e saneamento.

