Compesa comunica novos problemas na Adutora do Pajeú e desabastecimento parcial de água em Serra Talhada

A Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento), enviou uma nota informando problemas elétricos na captação da Adutora do Pajeú, no município de Floresta, o que acarretará no desabastecimento de água em alguns bairros de Serra talhada. Na nota a Companhia não especifica os bairros.

Leia abaixo na íntegra a nota da Compesa:

Serra Talhada, 23 de fevereiro de 2017.

Prezados

Comunicamos que desde as 13 horas de hoje, ocorreu problemas elétricos na captação da Adutora do Pajeú em Floresta, na qual acarretará no desabastecimento de água em alguns bairros da Cidade de Serra Talhada. Após solução do problema o abastecimento de água será normalizado gradativamente.

Antecipadamente agradecemos à atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Via Caderno 1