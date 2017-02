Concurso com 200 vagas para agente de segurança penitenciária é anunciado em Pernambuco

O governo de Pernambuco anunciou a abertura de concurso com 200 vagas para agentes de segurança penitenciária. Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), são oportunidades para profissionais de nível superior. O edital completo da seleção com a data de início de inscrições, de acordo com a pasta, será divulgado em duas semanas.

O concurso será realizado em sete etapas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O processo vai durar todo o ano de 2017. O salário inicial do agente de segurança penitenciária é de R$ 3.900.

O contrato para a realização do processo seletivo foi assinado na quinta-feira (9). De acordo com o projeto da Seres, os novos profissionais vão atuar em 22 unidades prisionais do estado. Entre elas, estão os Complexos de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte, e Araçoiaba, na Região Metropolitanma do Recife, que se encontram em fase de obras.

Em 2016, a Seres realizou uma seleção simplificada em que contemplou 200 assistentes de ressocialização. Todos já estão atuando nas unidades.

Crise

O sistema penitenciário de Pernambuco enfrenta problemas que se agravaram desde o ano passado. Mortes e fugas foram registradas. O número de armas de fogo que foram apreendidas foi mais do que o dobro do material recolhido em 2015.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) fez inspeção no Complexo do Curado, na Zona Oeste do recife. Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) anunciou a realização de uma auditoria.

O Sindicato dos Agentes Penitenciários Sindiasp-PE cobra a contratação de mais agentes. Cenas de brigas e consumo de drogas foram expostas em vídeos divulgados pelas redes sociais. (G1)